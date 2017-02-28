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Илья Жигулёв: расслабились, когда 3 забили. Такого быть не должно
Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулёв прокомментировал свой дебютный матч в составе команды против «Урала» (3:3, 3:4 по пенальти), по итогам которого «быки» вылетели из Кубка России.
– Что это было во 2-м тайме?
– Сложно сказать. Концентрации не хватило. Расслабились, наверное, когда 3 забили. Психологически стали по-другому себя чувствовать, поэтому 3 мяча пропустили. Сложно что-то говорить.
– Что сейчас творилось в раздевалке: жесткие разговоры или молчание?
– То, что творится в раздевалке, остаётся в раздевалке.
– Как оценишь свой дебют?
– У меня плохой осадок от поражения. Сейчас я не думаю о том, как сыграл.
– Испытывал сегодня волнение или был уверен в себе?
– Волнение было в начале, но потом уже абстрагировался от всего, настраивался на победу. Сами видели, что получилось.
– Вы заменили опорного полузащитника Романа Шишкина. У Вас была установка больше играть на атаку или на игру в опорной зоне?
– Юра Газинский опустился ниже, я играл на своей позиции box-to-box. «Урал» оборонялся, мы все играли в атаку, контролировали.
– Не показалось, что в какой-то момент «Краснодар» стал слишком мельчить в передачах?
– Мы старались делать то, что тренируем. Сложно, когда соперник обороняется на своей половине поля. Единственный вариант – с флангов. Но у нас всё равно проходило, были неплохие моменты, не везло немного.
– «Урал» не так часто угрожал воротам, а «Краснодар» не использовал много моментов. Чего больше в исходе: невезения или вины команды?
– Не знаю. Просто нельзя было доводить до этого, при счёте 3:0 надо было играть по-другому. Такого не должно быть, – цитирует Жигулёва корреспондент Rusfootball.info.
– Что это было во 2-м тайме?
– Сложно сказать. Концентрации не хватило. Расслабились, наверное, когда 3 забили. Психологически стали по-другому себя чувствовать, поэтому 3 мяча пропустили. Сложно что-то говорить.
– Что сейчас творилось в раздевалке: жесткие разговоры или молчание?
– То, что творится в раздевалке, остаётся в раздевалке.
– Как оценишь свой дебют?
– У меня плохой осадок от поражения. Сейчас я не думаю о том, как сыграл.
– Испытывал сегодня волнение или был уверен в себе?
– Волнение было в начале, но потом уже абстрагировался от всего, настраивался на победу. Сами видели, что получилось.
– Вы заменили опорного полузащитника Романа Шишкина. У Вас была установка больше играть на атаку или на игру в опорной зоне?
– Юра Газинский опустился ниже, я играл на своей позиции box-to-box. «Урал» оборонялся, мы все играли в атаку, контролировали.
– Не показалось, что в какой-то момент «Краснодар» стал слишком мельчить в передачах?
– Мы старались делать то, что тренируем. Сложно, когда соперник обороняется на своей половине поля. Единственный вариант – с флангов. Но у нас всё равно проходило, были неплохие моменты, не везло немного.
– «Урал» не так часто угрожал воротам, а «Краснодар» не использовал много моментов. Чего больше в исходе: невезения или вины команды?
– Не знаю. Просто нельзя было доводить до этого, при счёте 3:0 надо было играть по-другому. Такого не должно быть, – цитирует Жигулёва корреспондент Rusfootball.info.
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