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Юрист Романа Еременко намекнул на сокращение дисквалификации игрока

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, намекнул на сокращение срока двухлетней дисквалификации игрока за употребление кокаина.

"После слушаний по делу Еременко выглянуло солнышко", — написал Прокопец в своем фейсбуке.

"Газета.ру"
Теги: Еременко Прокопец ЦСКА
Сегодня, 21:31
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