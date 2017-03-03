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Олег Иванов: переговоров о контракте с "Тереком" нет

Полузащитник "Терека" Олег Иванов рассказал, что в настоящее время грозненский клуб не ведёт переговоров о продлении соглашения.

Напомним, что действующий контракт Иванова рассчитан до лета 2017 года.

"Переговоров с "Тереком" о продлении моего контракта пока нет. Гарантий никаких не давали, а зачем? Другие предложения не рассматриваю, нужно доиграть вторую часть чемпионата", - цитирует Иванова "Чемпионат.сом".
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 16:13
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