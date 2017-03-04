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Гурам Аджоев: обидно, что у нас так судят

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев считает, что пенальти в ворота его команды в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" (0:3) был назначен ошибочно.

"Не считаю, что там был пенальти. Кроме того, судья не дал вторую жёлтую карточку и сломал игру. Всё могло сложиться иначе. Такое ощущение, что арбитр пришёл откуда-то, где футбол никогда не судили. Иностранцы даже удивляются, как так можно. Обидно, что у нас так судят", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
Теги: Аджоев Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 18:13
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:52) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Опять смысл всего вью..типа пеналь сломал команду ..остальные мячи случайно залетели, судья просто мешал забить и свистел в одну сторону..А по делу то..Арсенал даже полу момента у ворот Оренбурга не создал..Да и не мог создать..целиком сменили состав..смена состава никогда к хорошему не приводила...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:18) #
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online

Гурамчик, плохому танцору..... Ни одного момента толком подопечные Кирьякова не создали......- судья сволочь...- где логика?
Регистрация: 28.12.2015
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