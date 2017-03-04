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Гурам Аджоев: обидно, что у нас так судят
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев считает, что пенальти в ворота его команды в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" (0:3) был назначен ошибочно.
"Не считаю, что там был пенальти. Кроме того, судья не дал вторую жёлтую карточку и сломал игру. Всё могло сложиться иначе. Такое ощущение, что арбитр пришёл откуда-то, где футбол никогда не судили. Иностранцы даже удивляются, как так можно. Обидно, что у нас так судят", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
"Не считаю, что там был пенальти. Кроме того, судья не дал вторую жёлтую карточку и сломал игру. Всё могло сложиться иначе. Такое ощущение, что арбитр пришёл откуда-то, где футбол никогда не судили. Иностранцы даже удивляются, как так можно. Обидно, что у нас так судят", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
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