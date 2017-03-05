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Юрий Дарвин: думаю, "Спартак" победит "Краснодар" со счетом 2:1

Бывший вратарь "Спартака" Юрий Дарвин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с "Краснодаром".

"Товарищеские игры, которые "Спартак" проводил на сборах, не идут ни в какое сравнение с тем, что будет происходить в Краснодаре. Хотя противники на сборах были и не самые сильные, однако у красно-белых все равно происходили осечки. "Краснодар", напротив, показал сбалансированную игру во всех линиях. Некоторые позиции укрепились. Видна рука тренера. "Спартаку" будет непросто, и этот старт станет во многом определяющим. Думаю, что красно-белые победят со счётом 2:1", - цитирует Дарвина "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 14:43
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