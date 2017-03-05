Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Андрей Тихонов: cудьба "Спартака" будет зависеть от стартовых матчей

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов поделился своим мнением по поводу борьбы за чемпионство в РФПЛ.

"У "Спартака" комфортный отрыв от конкурентов, но всё будет зависеть от стартовых матчей. Тем более "Спартак" играет с "Краснодаром". Сейчас пройдут две-три игры и будет всё понятно. Думаю, что "Спартак", "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА ввяжутся в борьбу за чемпионство", - цитирует Тихонова sibnovosti.ru.
Теги: Тихонов Спартак
Сегодня, 16:17
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (0)

От стартовых, средних и финишных.
Регистрация: 22.09.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.