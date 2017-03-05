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15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
14:24
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
Андрей Тихонов: cудьба "Спартака" будет зависеть от стартовых матчей
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов поделился своим мнением по поводу борьбы за чемпионство в РФПЛ.
"У "Спартака" комфортный отрыв от конкурентов, но всё будет зависеть от стартовых матчей. Тем более "Спартак" играет с "Краснодаром". Сейчас пройдут две-три игры и будет всё понятно. Думаю, что "Спартак", "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА ввяжутся в борьбу за чемпионство", - цитирует Тихонова sibnovosti.ru.
"У "Спартака" комфортный отрыв от конкурентов, но всё будет зависеть от стартовых матчей. Тем более "Спартак" играет с "Краснодаром". Сейчас пройдут две-три игры и будет всё понятно. Думаю, что "Спартак", "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА ввяжутся в борьбу за чемпионство", - цитирует Тихонова sibnovosti.ru.
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