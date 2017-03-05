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21 летний Болельщик "Спартака" погиб в Краснодаре

21-летний Болельщик "Спартака", приехавший в Краснодар из Ставрополя, погиб после окончания матча красно-белых. По завершении матча, в районе стадиона (около цветочного рынка) он резко выскочил из-за автомобиля (перебегая улицу) и попал под троллейбус, отчего скончался.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 21:30
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13
(1)
№13 Написал: pasha Киров (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Съездил на выезд...... Обидно и печально....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№12 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 22:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
печально..


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
очень жаль


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 22:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ох!... мальчишка.. соболезнования...((


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№9 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (4)
online

Жаль парня, но ничего не поделаешь. Естесственный отбор...
Регистрация: 28.05.2014
№8 Написал: Товарищ Мукунский (Сегодня, 21:58) #
  • -6
  •  (12)

В очередной раз водка сгубила человека.
Регистрация: 15.12.2015
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неправильно это...соболезнования близким....
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: Wilshere (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Соболезнуем родным и близким погибшего… Спи спокойно, брат
Регистрация: 4.05.2014
№5 Написал: metis Riga (Сегодня, 21:55) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Какое горе родителям ,примите мои соболезнования.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет слов...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: perekos Самара (Сегодня, 21:43) #
  • +5
  •  (7)

как глупо, жаль парня
Регистрация: 10.08.2012
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не обошлось без негатива
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
anguished аxуеть


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
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