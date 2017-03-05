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21:35
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (22)
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (22)
20:56
Легким кивком головы (1)
Легким кивком головы (1)
19:15
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (28)
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (28)
18:38
Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
21 летний Болельщик "Спартака" погиб в Краснодаре
21-летний Болельщик "Спартака", приехавший в Краснодар из Ставрополя, погиб после окончания матча красно-белых. По завершении матча, в районе стадиона (около цветочного рынка) он резко выскочил из-за автомобиля (перебегая улицу) и попал под троллейбус, отчего скончался.
Источник: www.rusfootball.info
Источник: www.rusfootball.info
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