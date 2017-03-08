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Шамиль Газизов: Никитин, возможно, сыграет против "Крыльев Советов"

Защитник "Уфы" Алексей Никитин не до конца оправился от повреждения, заявил генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов.

"Почти все в общей группе, мелкое повреждение у Никитина, который еще до конца не восстановился. Но, возможно, он подойдет в форме к ближайшей игре. Мы намерены добиться максимального результата в этой игре", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа Крылья Советов
Сегодня, 19:16
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