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Решение о подписании полноценного контракта с Ионовым ЦСКА примет по окончании сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о переговоров по поводу контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.

"Что касается Ионова, цыплят считают по осени, дождемся окончания сезона и тогда будем принимать решение. Алексей молодец, сегодня очень продуктивно сыграл, хотя переоценивать сегодняшний результат нельзя", - цитирует Бабаева ТАСС.
Теги: Бабаев Ионов ЦСКА
Сегодня, 18:24
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