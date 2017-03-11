Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
13:24
И вновь с любимым счетом (3)
И вновь с любимым счетом (3)
10:50
Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
Решение о подписании полноценного контракта с Ионовым ЦСКА примет по окончании сезона
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о переговоров по поводу контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.
"Что касается Ионова, цыплят считают по осени, дождемся окончания сезона и тогда будем принимать решение. Алексей молодец, сегодня очень продуктивно сыграл, хотя переоценивать сегодняшний результат нельзя", - цитирует Бабаева ТАСС.
"Что касается Ионова, цыплят считают по осени, дождемся окончания сезона и тогда будем принимать решение. Алексей молодец, сегодня очень продуктивно сыграл, хотя переоценивать сегодняшний результат нельзя", - цитирует Бабаева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.