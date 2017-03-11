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Алексей Лунин: встреча с "Анжи" получилась довольно сложной
Главный тренер молодежного состава "Спартака" Алексей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче против сверстником из "Анжи" (9:1) в девятнадцатом туре РФПЛ.
- После ничьей в Краснодаре мы очень хотели победить и серьезно готовились к этому матчу. Посмотрели несколько игр махачкалинцев, разобрали их тактику. В частности, то, как они выходят из обороны. Исходя из этого и построили свою игру. "Анжи" – наш сосед по турнирной таблице. И на самом деле встреча получилась довольно сложной. Особенно ее первая половина. То, что мы в итоге забили девять мячей, ни о чем не говорит. Да, в атаке сегодня многое получалось. Но нам будет необходимо внести коррективы в оборонительные действия перед следующим матчем, в котором нашим соперником будет "Локомотив".
– Без поздравлений с рекордной победой в раздевалке все-таки не обошлось?
– Естественно! Ведь это моя первая победа на посту главного тренера молодежной команды. Ребята поздравили меня, а я – их. Будем двигаться дальше и готовиться к встрече с "Локомотивом" на хорошем эмоциональном фоне.
ФК "Спартак"
- После ничьей в Краснодаре мы очень хотели победить и серьезно готовились к этому матчу. Посмотрели несколько игр махачкалинцев, разобрали их тактику. В частности, то, как они выходят из обороны. Исходя из этого и построили свою игру. "Анжи" – наш сосед по турнирной таблице. И на самом деле встреча получилась довольно сложной. Особенно ее первая половина. То, что мы в итоге забили девять мячей, ни о чем не говорит. Да, в атаке сегодня многое получалось. Но нам будет необходимо внести коррективы в оборонительные действия перед следующим матчем, в котором нашим соперником будет "Локомотив".
– Без поздравлений с рекордной победой в раздевалке все-таки не обошлось?
– Естественно! Ведь это моя первая победа на посту главного тренера молодежной команды. Ребята поздравили меня, а я – их. Будем двигаться дальше и готовиться к встрече с "Локомотивом" на хорошем эмоциональном фоне.
ФК "Спартак"
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