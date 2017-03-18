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ЦСКА вылетел в Грозный, в составе команды 21 игрок
Сегодня в 15:20 из аэропорта «Шереметьево» команда ПФК ЦСКА вылетела в Грозный, где завтра (в 16:30 мск) проведёт матч 20-го тура РФПЛ с «Тереком», сообщает официальный сайт клуба.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Одним рейсом с основной командой вылетела молодёжка, которая свой матч сыграет завтра. Начало встречи в 12:00 мск.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Одним рейсом с основной командой вылетела молодёжка, которая свой матч сыграет завтра. Начало встречи в 12:00 мск.
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