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Гурам Аджоев: это далеко не первый матч "Арсенала", когда судьи ошибаются

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Зенита" (0:2) в двадцатом туре РФПЛ.

"Пенальти – 50 на 50. А вот гол "Зенит" забил из офсайда. Там еще и нашего игрока сбили, но арбитр свисток не дал. Не очень это все понятно… Стопроцентный офсайд. Просмотрели повтор. Первый тайм мы нормально смотрелись, а во втором такое вот решение судьи. Тяжело противостоять такому сопернику. Потеряли очки… Вообще это далеко не первый матч "Арсенала", когда судьи ошибаются. В Оренбурге тоже было не то… Почему так?", - цитирует Аджоева "Спорт-Экспресс".
Теги: Аджоев Арсенал Тула Зенит
Вчера, 22:34
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№1 Написал: venyalyaynen (Вчера, 22:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
то далеко не первый матч "Арсенала", когда судьи ошибаются

Далеко не последний матч Зенытика, когда судьи ошибаются.


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Регистрация: 14.08.2008
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