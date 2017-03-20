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Михаил Боярский: очень может быть, что "Спартак" станет чемпионом

Советский и российский актер театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский оценил шансы команды догнать "Спартак" в чемпионате России.

"Очень может быть, что "Спартак" станет чемпионом. Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у "Спартака". Я думаю Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию своим опытом, авторитетом. Но пока не все клеится в команде. Не считаю, что к "Зениту" судьи относятся предвзято. Я – преданный патриот «Зенита». Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры. Следует уважать и соперников. Каррера? Он – бизнесмен. Рьяный, страстный, добивающийся своих целей. Он отчасти Трамп", - цитирует Боярского "Спорт FM".
Теги: Боярский Зенит Спартак
Сегодня, 21:28
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№2 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 21:41) #
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online

Михуил,обсуждай зенит...Ап, и судьи у ног моих сели,Ап и снова офсайд не свистят joy
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: Frying Horse (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Твое мнение - интересует В ПОСЛЕДНЮЮ очередь, зеленоглазое такси, у красно-белых отсоси, у нас память хорошая
Регистрация: 20.03.2017
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