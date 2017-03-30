Иван Саввиди заплатит "Ростову" 30 миллионов рублей за переименование стадиона "Олимп-2"

Спонсор "Ростова" "Группа Агроком" заплатит клубу 30 млн рублей за переименование стадиона "Олимп-2", сообщил глава компании Иван Саввиди.



Ранее стало известно, что стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону будет назван именем известного советского футболиста Виктора Понедельника после чемпионата мира 2018 года.



"Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны.



Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на-Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование - радостное событие", - цитирует Саввиди [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.