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Иван Саввиди заплатит "Ростову" 30 миллионов рублей за переименование стадиона "Олимп-2"

Спонсор "Ростова" "Группа Агроком" заплатит клубу 30 млн рублей за переименование стадиона "Олимп-2", сообщил глава компании Иван Саввиди.

Ранее стало известно, что стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону будет назван именем известного советского футболиста Виктора Понедельника после чемпионата мира 2018 года.

"Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны.

Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на-Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование - радостное событие", - цитирует Саввиди [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.
Теги: Саввиди Ростов
Сегодня, 20:29
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:32) #
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олимп-2 это ещё куда ни шло. а вот фишт вообще уепанское название. кто вообще такое дебильное слово придумал - фишт?
Регистрация: 7.03.2016
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