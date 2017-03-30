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Олег Романцев: ждал, когда Титов попросится за границу, но он этого не сделал

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев подтвердил, что Егора Титова в своё время приглашала "Бавария".

"Конечно, был такой момент. И я ждал, когда Егор подойдёт ко мне и попросится за границу. Но он этого не сделал. А самому подходить и говорить лучшему своему игроку: "Уходи в "Баварию"… Зачем мне рубить сук, на котором сижу?" - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Романцев Титов Спартак
Вчера, 22:29
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4
(1)
№4 Написал: SpaRk Там где клен шумит (Вчера, 23:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boicko.anat
этот наркот нигде и никому был не нужен.

ты чужих воспитанников не осуждай, ты своих "легенд" найди stuck_out_tongue_winking_eye
а, точно, их же не было никогда scream


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Только Россия и Спартак!
Регистрация: 2.11.2008
№3 Написал: boicko.anat краснодарский край (Вчера, 22:54) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
этот наркот нигде и никому был не нужен.
Регистрация: 12.03.2014
№2 Написал: Br.Li (Вчера, 22:45) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Игорь Казьмин
Складно говорит, но всё было по другому....

Ага. Он тогда огромную сумму запросил за Титова! Немцы,сразу же отказались,сказав,что за такие деньги можно 3-их ,такого же уровня приобрести !
Регистрация: 21.08.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:39) #
  • -1
  •  (5)
online

Складно говорит, но всё было по другому....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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