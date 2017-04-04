Евгений Кафельников: Тигиев выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова

Известный в прошлом теннисист, вице-президент ФТР Евгений Кафельников раскритиковал защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова за неубедительную игру в матче 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:2).– Нет. Не думаю, что его заменили, так как он не справлялся со своими функциями. Играл, старался. На мой взгляд, он выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова.– Комбаров как только получал мяч, вообще не креативил… Даже не знаю с чем это связано. Может быть, какое-то давление испытывает, может быть, не хватает технического арсенала. Все время старался сразу же избавиться от мяча. Вообще не обострял. Самое слабое место хозяев в этом матче.