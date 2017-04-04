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Евгений Кафельников: Тигиев выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова

Известный в прошлом теннисист, вице-президент ФТР Евгений Кафельников раскритиковал защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова за неубедительную игру в матче 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:2).

– Тигиев справа в обороне совсем не убедил?

– Нет. Не думаю, что его заменили, так как он не справлялся со своими функциями. Играл, старался. На мой взгляд, он выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова.

– Почему?

– Комбаров как только получал мяч, вообще не креативил… Даже не знаю с чем это связано. Может быть, какое-то давление испытывает, может быть, не хватает технического арсенала. Все время старался сразу же избавиться от мяча. Вообще не обострял. Самое слабое место хозяев в этом матче.

"СЭ"
Теги: Тигиев Спартак Оренбург
Сегодня, 02:48
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