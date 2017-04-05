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Руслан Киселев: может получиться так, что весь футбол России сложится вокруг Москвы

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев считает, что нужно думать о развитии футбола не только от Москвы и до Урала, но и за его пределами.

"Может получиться так, что весь футбол России сложится вокруг Москвы и до Урала. Но есть люди, которые проживают еще и за Уралом. Это половина нашей страны. Нужно думать и о тех людях, которые проживают за Уралом, и как у них будет развиваться футбол. И не только футбол, но и вообще спорт. Я когда сегодня прочитал об этом – даже немного расстроился. Прядкин мотивирует данный шаг тем, что это повысит уровень финансовой стабильности лиги? Давайте сделаем тогда, как один из вариантов, двадцать команд в премьер-лиге. Две группы разобьем по десять команд. Грубо говоря: Западная конференции и Восточная. Можно же так сделать? Можно. Эти команды тоже будут между собой играть. Это тоже будет премьер-лига. А так получается, что у нас весь футбол только вокруг Москвы", - цитирует Киселева "Спорт-Экспресс".
Теги: Киселев
Вчера, 23:29
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