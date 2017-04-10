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Руслан Киселев: сегодняшняя ничья с "Рубином" равносильна победе
Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев прокомментировал ничью с "Рубином" (2:2) в 22-м туре чемпионата России.
"Сегодняшняя ничья с "Рубином" равносильна победе. После матча поздравил всех ребят и тренерский состав в раздевалке. Я всегда говорил, что опыт – дело наживное. Вот мои слова и подтверждаются.
Два удара в створ – два гола? Думаю, статистика ошибается. Мне кажется, что "Томь" чаще била по воротам соперника. Однозначно ребята будут отмечены. В каком объёме – покажет конец сезона. Но все понимают, что возможности у нас минимальные.
Что касается погашения задолженностей, то вопрос решается. Направлены письма в и администрацию области, и нашим спонсорам. Как что-то решится, все об этом узнают", - цитирует Киселева "Чемпионат.сом".
"Сегодняшняя ничья с "Рубином" равносильна победе. После матча поздравил всех ребят и тренерский состав в раздевалке. Я всегда говорил, что опыт – дело наживное. Вот мои слова и подтверждаются.
Два удара в створ – два гола? Думаю, статистика ошибается. Мне кажется, что "Томь" чаще била по воротам соперника. Однозначно ребята будут отмечены. В каком объёме – покажет конец сезона. Но все понимают, что возможности у нас минимальные.
Что касается погашения задолженностей, то вопрос решается. Направлены письма в и администрацию области, и нашим спонсорам. Как что-то решится, все об этом узнают", - цитирует Киселева "Чемпионат.сом".
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