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"Динамо" вернулось в Премьер-лигу

"Динамо" сыграло вничью с "Хиками" в матче 31-го тура первенства ФНЛ.

В другой встрече "СКА-Хабаровск" не сумел победить "Балтику" и отставание от "Динамо" стало 22 очка. Таким образом, за семь туров до конца сезона динамоцы обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.
Теги: Динамо
Сегодня, 22:06
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16
(5)
№16 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рад за динамиков. Когда Торпедо???
Регистрация: 29.08.2010
№15 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
с возращением
Регистрация: 26.08.2010
№14 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:45) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давай , Динамо , с возвращением . Легендарные клубы должны играть вместе в ПЛ . Спартак , Цска , Динамо . Теперь надо Торпедо вернуть и все в сборе . На следующий год уже будет интересней .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№13 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 22:42) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мусора скучно без вас было. Бицца нескем... Рады возвращению !
Регистрация: 23.01.2012
№12 Написал: daveG MO (Сегодня, 22:40) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и хорошо. Стадионный комплекс строят будь здоров.


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№11 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:38) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать в ПЛ!
Регистрация: 6.04.2016
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тосно тоже самое,в свое время кое кто наше питерское Динамо развалил
Регистрация: 3.02.2011
№9 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:32) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Поздравляю всех болельщиков Динамо. С возвращением в когорту сильнейших, успехов и возрождения яшинских традиций
Регистрация: 18.05.2016
№8 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо! Welcome обратно!!!
Регистрация: 26.12.2008
№7 Написал: GPS (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (3)

А по деньгам то осилят? Пройдут сертификацию РФС?
Регистрация: 18.02.2011
№6 Написал: Gypsy (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Хорошо бы Торпедо возродить

smirk


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№5 Написал: boralex саратов (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С возвращением, БГ!!!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 22:19) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
С возвращением!!!Ещё одно дерби)Хорошо бы Торпедо возродить


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:15) #
  • +7
  •  (11)
online

Всех сораДников поздравляю с возвращением в вышку!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 22:13) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, пока не вернулось. А вообще, Премьерка без Динамы - неправильно это.


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 22:09) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
заслуженные поздравления!
- Главное: не пойти старым "проверенным" путем... smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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