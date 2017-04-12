"Динамо" вернулось в Премьер-лигу

"Динамо" сыграло вничью с "Хиками" в матче 31-го тура первенства ФНЛ.В другой встрече "СКА-Хабаровск" не сумел победить "Балтику" и отставание от "Динамо" стало 22 очка. Таким образом, за семь туров до конца сезона динамоцы обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.