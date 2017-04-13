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Александр Канищев: похоже, что у Луческу немного сдают нервы
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев прокомментировал поведение главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу, который часто критикует судейство.
"Это просто бред. Похоже, что у Луческу немного сдают нервы, отсюда и эмоции. Тренер не может во всем винить своих футболистов, хотя уверен, что к ним у него огромные претензии. Вот он и ищет причины неудач якобы в необъективном по отношению к "Зениту" судействе. Однако лучше бы Мирча об этом не говорил.
Такого доброжелательного отношения арбитров к сине-бело-голубым за последние годы ни один клуб Премьер-Лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня! Поэтому все претензии по поводу судейства со стороны тренера "Зенита" выглядят смешно и некрасиво", - цитирует Канищева "Спорт Уик-энд".
"Это просто бред. Похоже, что у Луческу немного сдают нервы, отсюда и эмоции. Тренер не может во всем винить своих футболистов, хотя уверен, что к ним у него огромные претензии. Вот он и ищет причины неудач якобы в необъективном по отношению к "Зениту" судействе. Однако лучше бы Мирча об этом не говорил.
Такого доброжелательного отношения арбитров к сине-бело-голубым за последние годы ни один клуб Премьер-Лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня! Поэтому все претензии по поводу судейства со стороны тренера "Зенита" выглядят смешно и некрасиво", - цитирует Канищева "Спорт Уик-энд".
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