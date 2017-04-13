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Александр Канищев: похоже, что у Луческу немного сдают нервы

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев прокомментировал поведение главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу, который часто критикует судейство.

"Это просто бред. Похоже, что у Луческу немного сдают нервы, отсюда и эмоции. Тренер не может во всем винить своих футболистов, хотя уверен, что к ним у него огромные претензии. Вот он и ищет причины неудач якобы в необъективном по отношению к "Зениту" судействе. Однако лучше бы Мирча об этом не говорил.

Такого доброжелательного отношения арбитров к сине-бело-голубым за последние годы ни один клуб Премьер-Лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня! Поэтому все претензии по поводу судейства со стороны тренера "Зенита" выглядят смешно и некрасиво", - цитирует Канищева "Спорт Уик-энд".
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 13:42
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(2)
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 15:10) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Такого доброжелательного отношения арбитров к сине-бело-голубым за последние годы ни один клуб Премьер-Лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня!

А, Будулай так не считает......)))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 14:52) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это румынский троллинг...Читайте Совспорт stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.03.2009
№5 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:13) #
  • +2
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online

У этой же статьи на Чемпионат.ру несколько другой заголовок.
Поточней будет.

Канищев: похоже, у Луческу сдают нервы, сколько раз судьи за уши тащили «Зенит»


политпроект, однако
Регистрация: 10.02.2017
№4 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 13:59) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хоть кто-то правду сказал


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 13:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно у Луческу сдают нервы. Ведь под его началом играют такие "кудесники мяча" и распиаренные донельзя "мегазвёзды": Дзюба,Кокорин и Шатов. Которые кроме как надувать щёки и нести на публику всякий бред,больше ничего в плане игры не умеют.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 13:49) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А когда он не психовал?
Поздравляем Динамо с победой в чемпионате, но не могу промолчать и не сказать, что за их спиной находятся люди, которые занимаются не теми вещами, которые нужны и это не дает возможность расти чемпионату Украины

1 мая 2016 года. Он всегда был плаксивой истеричкой.


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:49) #
  • +3
  •  (3)

Лихо приложил......
Регистрация: 28.12.2015
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