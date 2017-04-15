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19:11
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
18:08
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
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18:06
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
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Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
Натан Бартфельд: Левников должен был дать Витиньо желтую карточку за фол против Кудряшова
Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод матча ЦСКА - "Ростов" (0:0), когда Витиньо в верховой борьбе нанес травму Федору Кудряшову.
"Момент спорный. Витиньо вскользь прошелся по лицу Кудряшову, за что Левников должен был дать ему желтую карточку, посоветовавшись со своим помощником. Об удалении речи быть не может, так как это неумышленное действие, но бразилец все-таки задел Кудряшова. Кирилл неплохо отсудил этот матч, но здесь не разобрался", - цитирует Бартфельда ТАСС.
"Момент спорный. Витиньо вскользь прошелся по лицу Кудряшову, за что Левников должен был дать ему желтую карточку, посоветовавшись со своим помощником. Об удалении речи быть не может, так как это неумышленное действие, но бразилец все-таки задел Кудряшова. Кирилл неплохо отсудил этот матч, но здесь не разобрался", - цитирует Бартфельда ТАСС.
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