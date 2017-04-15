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Натан Бартфельд: Левников должен был дать Витиньо желтую карточку за фол против Кудряшова

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод матча ЦСКА - "Ростов" (0:0), когда Витиньо в верховой борьбе нанес травму Федору Кудряшову.

"Момент спорный. Витиньо вскользь прошелся по лицу Кудряшову, за что Левников должен был дать ему желтую карточку, посоветовавшись со своим помощником. Об удалении речи быть не может, так как это неумышленное действие, но бразилец все-таки задел Кудряшова. Кирилл неплохо отсудил этот матч, но здесь не разобрался", - цитирует Бартфельда ТАСС.
Теги: Кудряшов Левников Витиньо Ростов ЦСКА
Сегодня, 21:21
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(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Должен, должен. Федор играл головой, а Витя локти во все стороны растопырил.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: ослы сосут тунцы (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: vemel
За что ?

за непреднамеренное нанесение травмы,кровь пошла,а это еще и дисквалификацией грозит на пару матчей
Регистрация: 15.04.2017
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vemel
За что ?
Удара локтем не было, откройте глаза .

Похоже ты один не видел удара локтем а кровь у Кудряшова сама пошла.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№1 Написал: vemel (Сегодня, 21:27) #
  • -6
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Болеет за:
ЦСКА
За что ?
Удара локтем не было, откройте глаза .
Регистрация: 3.12.2015
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