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"Спартак" чемпион?
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Олег Романцев: ещё до начала чемпионата я сказал, что "Спартак" будет чемпионом

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1).

"Бывает, что команда побеждает несправедливо. Сегодня же "Спартак" выиграл по игре. Красно-белые сильнее и по составу, и по организации игры. Победа заслуженна, чему я очень рад.

Во втором тайме "Спартак" немного подсел, но это произошло, потому что команда в последнее время играет на результат и может сыграть и от обороны. После того как соперник отыгрывается, "Спартак" снова начинает играть на атаку. С одной стороны, это хорошее качество, а с другой – для зрителей это не всегда хорошо. Сегодня удалось победить. Слава богу.

Ещё до начала чемпионата я сказал, что "Спартак" будет чемпионом, и после поражения от "Зенита" в первом круге это говорил. Неужели сейчас я переменю своё мнение? Надо говорить объективно – красно-белые сильнее всех", - цитирует Романцева "Чемпионата.сом".
Сегодня, 00:48
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№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и молодец.


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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