Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:00
Гарет Бэйл не сыграет с "Баварией" (1)
Гарет Бэйл не сыграет с "Баварией" (1)
14:35
Дмитрий Медведев подписал постановление по безопасности в гостиницах перед ЧМ-2018 и КК-2017 (1)
Дмитрий Медведев подписал постановление по безопасности в гостиницах перед ЧМ-2018 и КК-2017 (1)
12:52
Сергей Прядкин: кубок чемпиона России будет вручен на ближайшем домашнем матче победителя РФПЛ
Сергей Прядкин: кубок чемпиона России будет вручен на ближайшем домашнем матче победителя РФПЛ
Юрий Гаврилов: если Промес останется в "Спартаке", будет прогрессировать
Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов считает, что форвард красно-белых Квинси Промес способен улучшить свою игру, если не покинет красно-белых.
"В "Спартаке" Промес – вне конкуренции. Если останется, будет прогрессировать в дальнейшем. Наш чемпионат не очень сильный, и ему здесь будет комфортнее. Команда станет чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. Конечно, он проявит себя в еврокубках. Стимул там выше, чем в премьер-лиге. Халку тоже было неплохо в "Зените", однако он решил уехать в Китай. Если Промесу поступит предложение из сильного европейского клуба с хорошими деньгами, то он может перейти. Удержать его можно разве что, еще повысив зарплату. У Квинси может и получится в сильной команде, но там придется зарабатывать место в составе. Трудно сказать, какое решение он примет. Все зависит от него самого", - цитирует Гаврилова "Спорт-Экспресс".
"В "Спартаке" Промес – вне конкуренции. Если останется, будет прогрессировать в дальнейшем. Наш чемпионат не очень сильный, и ему здесь будет комфортнее. Команда станет чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. Конечно, он проявит себя в еврокубках. Стимул там выше, чем в премьер-лиге. Халку тоже было неплохо в "Зените", однако он решил уехать в Китай. Если Промесу поступит предложение из сильного европейского клуба с хорошими деньгами, то он может перейти. Удержать его можно разве что, еще повысив зарплату. У Квинси может и получится в сильной команде, но там придется зарабатывать место в составе. Трудно сказать, какое решение он примет. Все зависит от него самого", - цитирует Гаврилова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.