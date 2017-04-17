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Юрий Гаврилов: если Промес останется в "Спартаке", будет прогрессировать

Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов считает, что форвард красно-белых Квинси Промес способен улучшить свою игру, если не покинет красно-белых.

"В "Спартаке" Промес – вне конкуренции. Если останется, будет прогрессировать в дальнейшем. Наш чемпионат не очень сильный, и ему здесь будет комфортнее. Команда станет чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. Конечно, он проявит себя в еврокубках. Стимул там выше, чем в премьер-лиге. Халку тоже было неплохо в "Зените", однако он решил уехать в Китай. Если Промесу поступит предложение из сильного европейского клуба с хорошими деньгами, то он может перейти. Удержать его можно разве что, еще повысив зарплату. У Квинси может и получится в сильной команде, но там придется зарабатывать место в составе. Трудно сказать, какое решение он примет. Все зависит от него самого", - цитирует Гаврилова "Спорт-Экспресс".
Теги: Гаврилов Промес Спартак
Сегодня, 20:00
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№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:27) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vik-Nik
ЮРИЙ ГАВРИЛОВ: ЕСЛИ ПРОМЕС ОСТАНЕТСЯ В "СПАРТАКЕ", БУДЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ
А если вдруг уйдет в топ- клуб,то остановится в прогрессе...

Ну имеено это мы наблюдали с вашими Красичем, Хондой, Жо, Думбией и Мусой.
Кто не плохо выстрелил так это только Олич помоему.
Больше некого припомнить.
У нас же в топы только Видич вырвался ну и Рохо... с оговорками.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Может из-за ЛЧ еще останется на год, но не больше. Игрок уровня топ клубов европы.
Регистрация: 21.03.2011
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:11) #
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Такие игроки украшают наш чемп хоть и играют в Спартаке! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:06) #
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Цитата: Vik-Nik
ЮРИЙ ГАВРИЛОВ: ЕСЛИ ПРОМЕС ОСТАНЕТСЯ В "СПАРТАКЕ", БУДЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ
А если вдруг уйдет в топ- клуб,то остановится в прогрессе...

Вполне такое может случиться. От добра добра не ищут.
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
ЮРИЙ ГАВРИЛОВ: ЕСЛИ ПРОМЕС ОСТАНЕТСЯ В "СПАРТАКЕ", БУДЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ
А если вдруг уйдет в топ- клуб,то остановится в прогрессе...
Регистрация: 30.10.2011
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