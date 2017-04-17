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"Терек" в мае определится с будущим Рашида Рахимова

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что с некоторыми футболистами команды уже ведутся переговоры о продлении контрактов.

"Сейчас тренер работает, чемпионат продолжается. О продлении контракта с Рахимовым мы будем принимать решение в мае, по окончании чемпионата. Что касается футболистов, с которыми истекают контракты, то мы уже ведем переговоры, но я не хотел бы конкретизироват"ь, – цитирует Айдамирова "Р-Спорт".
Теги: Рахимов Терек
Сегодня, 20:29
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