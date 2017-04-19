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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Алексей Сафонов: аренда Абаева в "Краснодаре" - отличный шанс проявить себя
Агент вратаря "Локомотива" Ильи Абаева Алексей Сафонов заявил, что аренда футболиста в "Краснодар" - отличный шанс для игрока, чтобы проявить себя.
"Регламент по статусу и трансферам РФС допускает в порядке исключения подобную практику в случае травмы вратаря на срок больше 30 дней. И для Абаева, и для "Краснодара", и для "Локомотива" удачно, что появился такой вариант. Илья перешел не в команду на вылет, "Краснодар" ставит самый высокие цели. На мой взгляд, он сильнее, чем Андрей Синицын в "Краснодаре". Эта аренда ? отличный шанс себя проявить", - цитирует Сафонова "Спорт день за днем".
"Регламент по статусу и трансферам РФС допускает в порядке исключения подобную практику в случае травмы вратаря на срок больше 30 дней. И для Абаева, и для "Краснодара", и для "Локомотива" удачно, что появился такой вариант. Илья перешел не в команду на вылет, "Краснодар" ставит самый высокие цели. На мой взгляд, он сильнее, чем Андрей Синицын в "Краснодаре". Эта аренда ? отличный шанс себя проявить", - цитирует Сафонова "Спорт день за днем".
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