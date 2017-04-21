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Агент: ЦСКА нужно время, чтобы определиться с продлением контракта Миланова

Руководству московского ЦСКА нужно время, чтобы определиться в вопросе продления контракта с полузащитником Георги Милановым, заявил представитель футболиста Мирчо Димитров.

"Пока ЦСКА не сделал предложения о продлении контракта. Думаю, им нужно время, чтобы определиться в этом вопросе. Команда сейчас борется за медали, а Георги не играет из-за травмы. К маю он восстановится, проведет несколько матчей, а ЦСКА, надеюсь, финиширует в двойке и обеспечит себе попадание в Лигу чемпионов. Тогда мы и сядем за стол переговоров", - цитирует Димитрова "Р-Спорт".
Теги: ЦСКА Миланов
Сегодня, 18:06
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2
(2)
№2 Написал: vemel (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Он нам не нужен !
Регистрация: 3.12.2015
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Чего там думать? Гнать!
Регистрация: 23.08.2016
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