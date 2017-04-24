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Василий Березуцкий: даю очень маленький процент на то, что сыграю на ЧМ-2018
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своих шансах сыграть на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года.
– Сколько процентов дадите на то, что сыграете на Кубке конфедераций? Может быть, поменяете еще свое решение?
– Даю очень маленький процент, что я сыграю как на Кубке конфедераций, так и на домашнем чемпионате мира. Дверь приоткрыта, но я сыграю на этих турнирах, если только произойдет что-то из ряда вон выходящее. Не думаю, что появление на данный момент Игнашевича и Березуцкого в сборной может сильно помочь. Как-то так. За столько лет нет замены? Это говорит о развитии нашей страны. Так везде происходит, не только в футболе. Во всех видах спорта, в промышленности, производстве. Давайте скажем так. У нас везде все примерно одинаково.
"Спорт-Экспресс"
– Сколько процентов дадите на то, что сыграете на Кубке конфедераций? Может быть, поменяете еще свое решение?
– Даю очень маленький процент, что я сыграю как на Кубке конфедераций, так и на домашнем чемпионате мира. Дверь приоткрыта, но я сыграю на этих турнирах, если только произойдет что-то из ряда вон выходящее. Не думаю, что появление на данный момент Игнашевича и Березуцкого в сборной может сильно помочь. Как-то так. За столько лет нет замены? Это говорит о развитии нашей страны. Так везде происходит, не только в футболе. Во всех видах спорта, в промышленности, производстве. Давайте скажем так. У нас везде все примерно одинаково.
"Спорт-Экспресс"
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