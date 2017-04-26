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Сергею Игнашевичу вручили футболку с цифрой 500

ЦСКА перед матчем 25-го тура чемпионата России со столичным "Локомотивом" вручил защитнику Сергею Игнашевичу майку с цифрой 500 на спине в честь количества матчей, проведенных за армейцев, сообщает ТАСС

В церемонии принял участие бывший опорный полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич, который сейчас работает тренером в школе команды. Пятисотым матчем для Игнашевича за ЦСКА стал матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова". 37-летний защитник стал вторым после вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева игроком, которому удалось достичь данной отметки. Также защитник является рекордсменом по количеству матчей, проведенных в чемпионатах России. Игра с "Ростовом" стала для него 459-й в первенствах страны.
Теги: ЦСКА Игнашевич
Сегодня, 20:58
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