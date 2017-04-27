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Сергей Хусаинов: нельзя ставить московского арбитра на матч ЦСКА - "Спартак"
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов справится с работой на центральном матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак".
"Конечно, он справится. Он судить умеет, и лучше у нас нет. Нельзя ставить московского арбитра, потому что любого из них могут обвинить в клубных пристрастиях. Другой вопрос – какие "тараканы" будут задействованы в этот день. Внутренние мотивы и посылы. В этом вся сложность. Судить умеют все, важно сохранять нейтральность по отношению ко всем участникам матча", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
"Конечно, он справится. Он судить умеет, и лучше у нас нет. Нельзя ставить московского арбитра, потому что любого из них могут обвинить в клубных пристрастиях. Другой вопрос – какие "тараканы" будут задействованы в этот день. Внутренние мотивы и посылы. В этом вся сложность. Судить умеют все, важно сохранять нейтральность по отношению ко всем участникам матча", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
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