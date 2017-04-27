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Сергей Хусаинов: нельзя ставить московского арбитра на матч ЦСКА - "Спартак"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов справится с работой на центральном матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак".

"Конечно, он справится. Он судить умеет, и лучше у нас нет. Нельзя ставить московского арбитра, потому что любого из них могут обвинить в клубных пристрастиях. Другой вопрос – какие "тараканы" будут задействованы в этот день. Внутренние мотивы и посылы. В этом вся сложность. Судить умеют все, важно сохранять нейтральность по отношению ко всем участникам матча", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:30
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13
(6)
№13 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 20:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Почему Еськова не поставить, он все сделает как надо!
Регистрация: 17.03.2017
№12 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Игорь Владимирович
Вчера, сегодня, завтра писал:

Бляссингидинах


Это правильно. Ей надо.)
Регистрация: 6.10.2009
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (6)
online

Вот про то, что судить умеют - согласен. Но в том и беда, что ВСЕ абсолютно - матчи Зинки судят НЕ по правилам, хоть и умеют


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:18) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно про нейтральность,только вот Безбородов нифига не нейтральный и матчи которые со спамом он судил тому доказательство!А кто с плохой памятью пусть вспомнят левый пеналь на паршивлюке решившего исход дерби!
Регистрация: 24.10.2007
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (6)

А Безбородова в клубных пристрастиях нельзя обвинить?
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера, сегодня, завтра писал:

Бляссингидинах


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:00) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вчера писал:
Надо было Карасёва на дерби приберечь, фартовый для всех, без исключения.
Вроде бы это возможно.

Большинство согласилось, судя по отзывам.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:52) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: урсукляк
Цитата: Visio
Нужно поставить румына, так он же болгарин. А какая разница

Для Куйсаинова разница не в румыне или болгарине, у Куйсаинова всю жизнь одна оценка - сколько пендалей и почём ставить ((((((((((((((
Самая омерзительная личность в футболе

Откуда такие глубокие познания, усруляк.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 18:48) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: AnK.
Создаётся такое впечатление,что весь судейский корпус надо разогнать. И приглашать арбитров из-за рубежа.

Еще ничего не произошло. но все уже ставят плохие отметки арбитру за судейство. Может сначала надо совершить преступление, и только потом судить за него?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
.на ничью мэтр намекает? smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: урсукляк (Сегодня, 18:44) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Visio
Нужно поставить румына, так он же болгарин. А какая разница

Для Куйсаинова разница не в румыне или болгарине, у Куйсаинова всю жизнь одна оценка - сколько пендалей и почём ставить ((((((((((((((
Самая омерзительная личность в футболе
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Создаётся такое впечатление,что весь судейский корпус надо разогнать. И приглашать арбитров из-за рубежа.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Нужно поставить румына, так он же болгарин. А какая разница
Регистрация: 17.05.2015
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