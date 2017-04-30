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Владислав Безбородов: игра сложилась так, как мы сумели с ней справиться

Арбитр матча ЦСКА - "Спартак" Владислав Безбородов прокомментировал свою работу на этой встрече.

"Дерби не может быть простым. Игрой надо управлять. Игра сложилась так, как мы сумели с ней справиться, так как нами были приняты правильные решения. Мы сработали нашей настоящей судейской командой, а всем моим коллегам, болевшим за нас, через вас передаю спасибо"l - цитирует Безбородова "Р-Спорт".
Теги: Безбородов Спартак ЦСКА
Вчера, 23:35
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(2)
№1 Написал: Fillosoff Москва (Вчера, 23:59) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вполне себе норм отсудил. конечно, Вернблума можно было и покрасить, хотя бы, в желтый цвет, когда он 2 раза на ногу наступил если судить относительно матчей зенытика. там за такое соперников удаляют и пендель ставят. но в обычных матчах это даже не нарушение. так что все норм! спасибо, что не испортил дерби!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
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