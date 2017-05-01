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Александр Тарханов: в Санкт-Петербурге был скандал, в Сочи ждем интересный матч
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка России с "Локомотивом".
"Ощущения самые великолепные. Мы тоже не ждали такую погоду. Хорошо, что не душно. Прекрасно понимаем, что проведем своего рода генеральную репетицию перед Кубком конфедераций. Это будет первая официальная игра такого уровня на "Фиште". Недавно "Урал" поучаствовал в открытии арены "Санкт-Петербург". Там приключился скандал, здесь ждем интересную встречу", - цитирует Тарханова "Газета.ру".
"Ощущения самые великолепные. Мы тоже не ждали такую погоду. Хорошо, что не душно. Прекрасно понимаем, что проведем своего рода генеральную репетицию перед Кубком конфедераций. Это будет первая официальная игра такого уровня на "Фиште". Недавно "Урал" поучаствовал в открытии арены "Санкт-Петербург". Там приключился скандал, здесь ждем интересную встречу", - цитирует Тарханова "Газета.ру".
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