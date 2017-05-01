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Александр Тарханов: в Санкт-Петербурге был скандал, в Сочи ждем интересный матч

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка России с "Локомотивом".

"Ощущения самые великолепные. Мы тоже не ждали такую погоду. Хорошо, что не душно. Прекрасно понимаем, что проведем своего рода генеральную репетицию перед Кубком конфедераций. Это будет первая официальная игра такого уровня на "Фиште". Недавно "Урал" поучаствовал в открытии арены "Санкт-Петербург". Там приключился скандал, здесь ждем интересную встречу", - цитирует Тарханова "Газета.ру".
Теги: Тарханов Локомотив Урал
Вчера, 22:32
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(0)
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В финале Кубка думал что буду болеть за Урал (много друзей в Е-бурге), но после слов президента клуба о том , что это не главный матч года и игры с Тереком, как то расхотелось
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:12) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Все признали, все по делу, даже Карпин на МАТЧе, а у Тарханова все не так... так поскулить, авось сжалятся над болезными...и Иванова что-то больше не слышно...
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 22:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Скандал, Тарханов, вы сами раздули... прямо как в "Короне росссийской империи". Напоминает: "Короны нет, нет! Короны нет, большевики не способны сохранить свои ценности!"
Регистрация: 24.09.2013
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