Ловчев - о договорных матчах в РПЛ: думаю, их вообще не стало

"Сумасшедшее количество. Не представляете, сколько поступало предложений мне как капитану "Спартака"! Но я в договорняках не участвовал категорически. Никогда. И Симонян, Бесков — честнейшие люди перед футболом в этом плане", — рассказал Ловчев.
При этом сейчас эксперт видит совершенно другую ситуацию. По его мнению, появление больших денег в российском футболе серьезно повлияло на положение дел.
"Считаю, что меньше. Вообще думаю, что договорняков у нас в стране не стало. По крайней мере — в высшем дивизионе. Когда в футбол пришли большие деньги и такие люди, как Галицкий, зачем им это надо?" — добавил Ловчев.
Источник: "Чемпионат"