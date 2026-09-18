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Ловчев - о договорных матчах в РПЛ: думаю, их вообще не стало

Бывший защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что договорные матчи исчезли из высшего дивизиона российского футбола.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Ловчев сравнил ситуацию в современном российском футболе с периодом своей игровой карьеры. По словам экс-футболиста, в 1970-80-е годы предложения об участии в договорных матчах поступали регулярно.

"Сумасшедшее количество. Не представляете, сколько поступало предложений мне как капитану "Спартака"! Но я в договорняках не участвовал категорически. Никогда. И Симонян, Бесков — честнейшие люди перед футболом в этом плане", — рассказал Ловчев.

При этом сейчас эксперт видит совершенно другую ситуацию. По его мнению, появление больших денег в российском футболе серьезно повлияло на положение дел.

"Считаю, что меньше. Вообще думаю, что договорняков у нас в стране не стало. По крайней мере — в высшем дивизионе. Когда в футбол пришли большие деньги и такие люди, как Галицкий, зачем им это надо?" — добавил Ловчев.

Источник: "Чемпионат"

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