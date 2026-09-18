Ловчев - о договорных матчах в РПЛ: думаю, их вообще не стало

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"Считаю, что меньше. Вообще думаю, что договорняков у нас в стране не стало. По крайней мере — в высшем дивизионе. Когда в футбол пришли большие деньги и такие люди, как Галицкий, зачем им это надо?" — добавил Ловчев.