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VAR добрался до чемпионата Беларуси: система дебютировала спустя восемь лет после мирового запуска

Система видеопомощи арбитрам впервые была использована в чемпионате Беларуси — историческим стал матч между минским и брестским "Динамо".
Фото: bel.football
VAR дебютировал в Высшей лиге во встрече минского и брестского "Динамо", которая завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на Национальном футбольном стадионе в Минске забил Денис Ковалевич на 90-й минуте.

Главным арбитром встречи работал Амин Кургхели, а за систему видеопомощи отвечали Антон Лашук и Юрий Хомченко.

Пока VAR будет использоваться в чемпионате Беларуси не во всех матчах. В распоряжении АБФФ находятся два специальных автомобиля с необходимым оборудованием, поэтому на первом этапе систему планируется задействовать в одной или двух встречах каждого тура. В дальнейшем технологию рассчитывают распространить на весь чемпионат.

VAR позволяет судьям с помощью видеоповторов проверять ключевые спорные эпизоды. Официально система видеопомощи арбитрам была включена в правила футбола в 2018 году.

Источник: пресс-служба АБФФ

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