VAR дебютировал в Высшей лиге во встрече минского и брестского "Динамо", которая завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на Национальном футбольном стадионе в Минске забил Денис Ковалевич на 90-й минуте.
Главным арбитром встречи работал Амин Кургхели, а за систему видеопомощи отвечали Антон Лашук и Юрий Хомченко.
Пока VAR будет использоваться в чемпионате Беларуси не во всех матчах. В распоряжении АБФФ находятся два специальных автомобиля с необходимым оборудованием, поэтому на первом этапе систему планируется задействовать в одной или двух встречах каждого тура. В дальнейшем технологию рассчитывают распространить на весь чемпионат.
VAR позволяет судьям с помощью видеоповторов проверять ключевые спорные эпизоды. Официально система видеопомощи арбитрам была включена в правила футбола в 2018 году.
Источник: пресс-служба АБФФ
VAR добрался до чемпионата Беларуси: система дебютировала спустя восемь лет после мирового запуска
Система видеопомощи арбитрам впервые была использована в чемпионате Беларуси — историческим стал матч между минским и брестским "Динамо".
Фото: bel.football