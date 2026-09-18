Ткаченко раскрыл курьезную деталь трансфера Батракова: у "Галатасарая" не работал e-mail

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"Слава богу, у "Галатасарая" не работал e-mail. Такое тоже бывает. Честное слово! "Локо" показывал, им написало: "Есть сбой у получателя". Никто никому не отвечал, и эта пауза давила", — рассказал Ткаченко.