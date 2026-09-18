Ткаченко раскрыл курьезную деталь трансфера Батракова: у "Галатасарая" не работал e-mail

Первое предложение турецкой стороны должно было составить €15 млн, однако агент посоветовал "Галатасараю" сразу предложить €20 млн. В ответ "Локомотив" отправил письмо о том, что не заинтересован в трансфере, но оно не дошло до адресата.
"Слава богу, у "Галатасарая" не работал e-mail. Такое тоже бывает. Честное слово! "Локо" показывал, им написало: "Есть сбой у получателя". Никто никому не отвечал, и эта пауза давила", — рассказал Ткаченко.
По его словам, техническая проблема возникала дважды. При этом важную роль в дальнейшем развитии переговоров сыграли сам Батраков и Владимир Кузьмичев, которые публично обозначили свою позицию без конфликта с "Локомотивом".
Ткаченко также рассказал, что Батраков и его представители отказались от части денег сверх суммы в €20 млн, чтобы московский клуб гарантированно получил эту сумму от сделки.
Источник: YouTube-канал "Лепсая Live"