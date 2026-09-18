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Ловчев - Карпину: что ты такого сделал как тренер?

Бывший защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев признался во взаимной антипатии с Валерием Карпиным и подверг сомнению его тренерские достижения.
Фото: РФС
Ловчев рассказал, что его отношения с Карпиным сложно назвать теплыми. В частности, экс-футболисту не нравится манера специалиста общаться с журналистами и его прежние высказывания о работе в сборной России.

"А как Карпин ведет себя с журналистами? Все эти "ну и", "и чего?" Будем так говорить: я Карпину не нравлюсь, а он — мне. Мягко говоря. Мы всего лишь простые люди, которые что-то в своей профессии сделали. Что ты такого сделал как тренер?" — заявил Ловчев.

В качестве примера состоявшихся специалистов он привел Гавриила Качалина, Никиту Симоняна, Константина Бескова и Валерия Лобановского, которые десятилетиями работали тренерами и добивались успехов.

При этом Ловчев признал прогресс Карпина во время работы в Ростове-на-Дону, отметив, что тот сумел создать там неплохую команду. Однако разговоры о чемпионских амбициях "Динамо" после переходов Данила Глебова и Максима Осипенко удивили эксперта.

Источник: "Чемпионат"

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