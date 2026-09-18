Ловчев - Карпину: что ты такого сделал как тренер?

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"А как Карпин ведет себя с журналистами? Все эти "ну и", "и чего?" Будем так говорить: я Карпину не нравлюсь, а он — мне. Мягко говоря. Мы всего лишь простые люди, которые что-то в своей профессии сделали. Что ты такого сделал как тренер?" — заявил Ловчев.