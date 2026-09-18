Ловчев - Карпину: что ты такого сделал как тренер?

"А как Карпин ведет себя с журналистами? Все эти "ну и", "и чего?" Будем так говорить: я Карпину не нравлюсь, а он — мне. Мягко говоря. Мы всего лишь простые люди, которые что-то в своей профессии сделали. Что ты такого сделал как тренер?" — заявил Ловчев.
В качестве примера состоявшихся специалистов он привел Гавриила Качалина, Никиту Симоняна, Константина Бескова и Валерия Лобановского, которые десятилетиями работали тренерами и добивались успехов.
При этом Ловчев признал прогресс Карпина во время работы в Ростове-на-Дону, отметив, что тот сумел создать там неплохую команду. Однако разговоры о чемпионских амбициях "Динамо" после переходов Данила Глебова и Максима Осипенко удивили эксперта.
Источник: "Чемпионат"