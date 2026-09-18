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Защитник "Оренбурга" после ничьей с "Краснодаром": они были в шоке и не знали, что делать

Защитник "Оренбурга" Алексей Татаев считает, что его команда потеряла два очка в матче с "Краснодаром", поскольку могла добиваться победы.
Фото: ФК "Оренбург"
Встреча девятого тура РПЛ в Оренбурге завершилась без забитых мячей — 0:0. По словам Татаева, особенно заметным преимущество хозяев было в первом тайме.

"Мы потеряли два очка, могли выиграть спокойно. В первом тайме реализуй свои моменты — и всё. "Краснодар" был в шоке и не знал, что делать. Мы полностью забрали инициативу, у них не проходил выход из обороны, и они не знали, что делать на футбольном поле", — заявил Татаев.

После перерыва сопернику удалось выровнять игру и чаще владеть мячом. Однако защитник подчеркнул, что "Оренбург" сумел выдержать давление и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После девяти туров "Оренбург" набрал девять очков и занимает 11-е место в таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 10 октября дома против махачкалинского "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

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