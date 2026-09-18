Защитник "Оренбурга" после ничьей с "Краснодаром": они были в шоке и не знали, что делать

"Мы потеряли два очка, могли выиграть спокойно. В первом тайме реализуй свои моменты — и всё. "Краснодар" был в шоке и не знал, что делать. Мы полностью забрали инициативу, у них не проходил выход из обороны, и они не знали, что делать на футбольном поле", — заявил Татаев.
После перерыва сопернику удалось выровнять игру и чаще владеть мячом. Однако защитник подчеркнул, что "Оренбург" сумел выдержать давление и сохранить свои ворота в неприкосновенности.
После девяти туров "Оренбург" набрал девять очков и занимает 11-е место в таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 10 октября дома против махачкалинского "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"