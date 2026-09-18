Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
17:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат
Шинник
18:30
КАМАЗНе начат

"Один из самых умных людей, которых я встречал". Мбаппе высказался о Моуринью

Килиан Мбаппе поделился мнением о Жозе Моуринью, который минувшим летом возглавил мадридский "Реал".
Французский нападающий выделил лидерские качества специалиста и назвал его одним из самых умных людей, которых встречал.

- Для меня Моуринью - это что-то особенное. Он один из самых умных людей, которых я встречал в своей жизни. Он знает, как управлять. Он настоящий лидер, - передаёт слова Мбаппе AS.

Для Моуринью нынешний период в "Реале" стал вторым в тренерской карьере. Ранее португалец руководил мадридцами с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2029 года.

После шести туров "Реал" набрал 15 очков и занимает второе место в Ла Лиге, отставая от "Барселоны" на три балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится