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Орлов нашел серьезный недостаток в игре новичка "Зенита" Карпукаса

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Артема Карпукаса за большое количество ошибок в матче с "Балтикой" и призвал полузащитника прибавить в физической готовности.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Зенит" обыграл "Балтику" со счетом 3:2 в девятом туре РПЛ. Орлов отметил стремление Карпукаса развивать атаки и играть вперед, однако остался недоволен количеством потерь мяча у хавбека.

"Но сколько же ошибок в его исполнении! Насчитал три-четыре обреза. Многовато. И потом: ему надо еще физику подтянуть. Был эпизод, когда Карпукас откровенно вчистую проиграл силовое единоборство. Так нельзя. Надо быстрее думать, быстрее действовать", — заявил Орлов.

При этом комментатор напомнил, что полузащитник пока не успел полноценно адаптироваться к требованиям "Зенита". По его мнению, пауза в чемпионате должна помочь Карпукасу лучше подготовиться и привыкнуть к новой команде.

В качестве ориентира для хавбека Орлов привел Никиту Кривцова.

"Всем надо равняться на Кривцова — на его самоотдачу и взрывную скорость", — добавил комментатор.

Источник "СЭ"

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