Орлов нашел серьезный недостаток в игре новичка "Зенита" Карпукаса

"Но сколько же ошибок в его исполнении! Насчитал три-четыре обреза. Многовато. И потом: ему надо еще физику подтянуть. Был эпизод, когда Карпукас откровенно вчистую проиграл силовое единоборство. Так нельзя. Надо быстрее думать, быстрее действовать", — заявил Орлов.
При этом комментатор напомнил, что полузащитник пока не успел полноценно адаптироваться к требованиям "Зенита". По его мнению, пауза в чемпионате должна помочь Карпукасу лучше подготовиться и привыкнуть к новой команде.
В качестве ориентира для хавбека Орлов привел Никиту Кривцова.
"Всем надо равняться на Кривцова — на его самоотдачу и взрывную скорость", — добавил комментатор.
Источник "СЭ"