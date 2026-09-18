Орлов нашел серьезный недостаток в игре новичка "Зенита" Карпукаса

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Артема Карпукаса за большое количество ошибок в матче с "Балтикой" и призвал полузащитника прибавить в физической готовности.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Но сколько же ошибок в его исполнении! Насчитал три-четыре обреза. Многовато. И потом: ему надо еще физику подтянуть. Был эпизод, когда Карпукас откровенно вчистую проиграл силовое единоборство. Так нельзя. Надо быстрее думать, быстрее действовать", — заявил Орлов.