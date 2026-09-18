Агент Мостового раскрыл важную деталь его ухода из "Зенита": летом игрок получит полную свободу

На вопрос о том, станет ли Мостовой свободным агентом, Ткаченко ответил утвердительно. При этом представитель футболиста пока не стал рассуждать о его следующем клубе.
"Посмотрим. Так нельзя загадывать. Плюс надо не гневить Бога", — заявил Ткаченко.
Агент также опроверг информацию о том, что "Зенит" продолжает выплачивать часть зарплаты Мостового во время его выступлений за "Локомотив".
"Зенит" не платил ни копейки, поэтому никто из топ-менеджеров на эту тему со мной или Андреем не разговаривал. Денег не платили. У нас не было такой договоренности", — подчеркнул Ткаченко.
Кроме того, по словам агента, при оформлении перехода не существовало договоренности, которая запрещала бы Мостовому выходить на поле против "Зенита".
Источник: YouTube-канал "Лепсая Live"