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Агент Мостового раскрыл важную деталь его ухода из "Зенита": летом игрок получит полную свободу

Футбольный агент Герман Ткаченко подтвердил, что Андрей Мостовой после завершения аренды в "Локомотиве" сможет стать свободным агентом, а "Зенит" не платит часть его зарплаты.
Фото: ФК "Локомотив"
Мостовой перешел из "Зенита" в "Локомотив" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Одновременно с завершением аренды истечет и действующий контракт 28-летнего полузащитника с петербургским клубом.

На вопрос о том, станет ли Мостовой свободным агентом, Ткаченко ответил утвердительно. При этом представитель футболиста пока не стал рассуждать о его следующем клубе.

"Посмотрим. Так нельзя загадывать. Плюс надо не гневить Бога", — заявил Ткаченко.

Агент также опроверг информацию о том, что "Зенит" продолжает выплачивать часть зарплаты Мостового во время его выступлений за "Локомотив".

"Зенит" не платил ни копейки, поэтому никто из топ-менеджеров на эту тему со мной или Андреем не разговаривал. Денег не платили. У нас не было такой договоренности", — подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, по словам агента, при оформлении перехода не существовало договоренности, которая запрещала бы Мостовому выходить на поле против "Зенита".

Источник: YouTube-канал "Лепсая Live"

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