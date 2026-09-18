Гасилин - об успешном старте ЦСКА: календарь очень здорово помог

- Мы изначально понимали, что по составу ЦСКА может претендовать на высшие места. Полузащита у них одна из лучших в чемпионате. Наверное, многие скептически относились к Игдисамову как главному тренеру. Он молод, без опыта.
Я считаю, что ЦСКА очень здорово помог календарь, - сказал Гасилин в эфире программы "Все на Матч!" на "Матч ТВ".
ЦСКА прошёл первые девять туров чемпионата без поражений и набрал 19 очков. Красно-синие занимают четвёртое место и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла. После паузы армейцы 11 октября примут "Родину".