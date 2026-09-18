Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
17:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат
Шинник
18:30
КАМАЗНе начат

Гасилин - об успешном старте ЦСКА: календарь очень здорово помог

Алексей Гасилин назвал факторы, которые помогли ЦСКА успешно провести стартовый отрезок нынешнего сезона РПЛ.
Фото: Getty Images
Бывший футболист "Зенита" выделил качество состава армейцев и считает, что серия домашних матчей в начале чемпионата позволила команде укрепить уверенность.

- Мы изначально понимали, что по составу ЦСКА может претендовать на высшие места. Полузащита у них одна из лучших в чемпионате. Наверное, многие скептически относились к Игдисамову как главному тренеру. Он молод, без опыта.

Я считаю, что ЦСКА очень здорово помог календарь, - сказал Гасилин в эфире программы "Все на Матч!" на "Матч ТВ".

ЦСКА прошёл первые девять туров чемпионата без поражений и набрал 19 очков. Красно-синие занимают четвёртое место и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла. После паузы армейцы 11 октября примут "Родину".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится