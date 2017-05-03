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Виталий Мутко: даже не собираюсь комментировать слова Павлюченко про Ари
Вице-премьер РФ Виталий Мутко воздержался от комментариев о резких высказываниях нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала.
В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.
– Вы будете инициировать разбирательство поведения Романа Павлюченко комитетом по этике?
– Не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Даже не собираюсь комментировать. Есть кому за этим следить.
"Спорт-Экспресс"
В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.
– Вы будете инициировать разбирательство поведения Романа Павлюченко комитетом по этике?
– Не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Даже не собираюсь комментировать. Есть кому за этим следить.
"Спорт-Экспресс"
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