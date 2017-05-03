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Виталий Мутко: даже не собираюсь комментировать слова Павлюченко про Ари

Вице-премьер РФ Виталий Мутко воздержался от комментариев о резких высказываниях нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала.

В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.

– Вы будете инициировать разбирательство поведения Романа Павлюченко комитетом по этике?

– Не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Даже не собираюсь комментировать. Есть кому за этим следить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Ари Павлюченко
Сегодня, 21:41
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3
(4)
№3 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 22:25) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frost_033
Интересная позиция у президента РФС smirk
Получается у него в организации скандал на всю страну (организатором КР является РФС), а он за это не отвечает.

По аналогии выходит президент РФ за экономику, политику и пр. тоже не отвечает...

Вот такие назначенные и преданные стрелочники и рулят в стране ...

Ща вата налетит с советами "работать надо"


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:08) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Интересная позиция у президента РФС smirk
Получается у него в организации скандал на всю страну (организатором КР является РФС), а он за это не отвечает.

По аналогии выходит президент РФ за экономику, политику и пр. тоже не отвечает...

Вот такие назначенные и преданные стрелочники и рулят в стране ...
Регистрация: 14.06.2015
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 21:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сиди помалкивай говна кусок


--------------------
#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
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