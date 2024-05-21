Игрок сборной России и московского "Локомотива" Антон Миранчук может остаться в своей нынешней команде. Как сообщает "СЭ", "железнодорожники" предприняли попытку продлить истекающий контракт футболиста. Напомним, контракт Миранчука с "Локомотивом" действует до конца сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист рассмотрит варианты продолжения карьеры в Европе.
В текущем сезоне Антон Миранчук в 28-ми матчах "Локомотива" в РПЛ. На счету полузащитника 5+5 по системе гол+пас. Еще 2+2 Миранчук оформил в 9-ти матчах Кубка России. Интересы 28-летнего футболиста представляет футбольный агент Вадим Шпинев.
"СЭ": "Локомотив" начал переговоры с Антоном Миранчуком о продлении контракта
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук может остаться в стане "железнодорожников".
Фото: "СЭ"