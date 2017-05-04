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Юрий Семин: пускай игроки "Урала" ждут, Ари поедет в Екатеринбург и забьет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о критике форварда Ари за драку в финале Кубка России в концовке матча с "Уралом" (2:0).

"Пускай [игроки "Урала"] ждут,. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им", - цитирует Семина ТАСС.

Ранее форвард "Урала" Эдгар Манучарян выложил в Instagram фото, где он бьет Ари ногой, с подписью «до встречи».
Теги: Семин Ари Урал Локомотив
Сегодня, 21:03
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6
(3)
№6 Написал: Лесовод Никольское (Сегодня, 21:52) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
а не пора ли Ари чемодан собирать??????????????


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луческу в кибитку и домой
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: критик (Сегодня, 21:44) #
  • -4
  •  (8)

его запинают
Регистрация: 7.03.2017
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Лишь бы Ари голы забивал, остальное все от "Лукавого"
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
думаю что руку ему не пожмут


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:29) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
по предварительному сговору карается еще больше, так что теперь на месте Урала я бы вылизывал Ари.
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
странный игрок
у него то был спартак виноват
потом краснодар
но он там играл, но тут еще и урал виноват
всегда виноваты все, кроме собственной персоны


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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