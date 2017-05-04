Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Юрий Семин: пускай игроки "Урала" ждут, Ари поедет в Екатеринбург и забьет
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о критике форварда Ари за драку в финале Кубка России в концовке матча с "Уралом" (2:0).
"Пускай [игроки "Урала"] ждут,. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им", - цитирует Семина ТАСС.
Ранее форвард "Урала" Эдгар Манучарян выложил в Instagram фото, где он бьет Ари ногой, с подписью «до встречи».
"Пускай [игроки "Урала"] ждут,. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им", - цитирует Семина ТАСС.
Ранее форвард "Урала" Эдгар Манучарян выложил в Instagram фото, где он бьет Ари ногой, с подписью «до встречи».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.