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"Крылья Советов" выпустят специальные шарфы к празднованию 75-летия клуба
В субботу, 13 мая в рамках 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" примут "Зенит".
В этот день на на "Металлурге" пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных 75-летию самарского клуба. К этому событию будут выпущены специальные шарфы, которые поступят в продажу 12 мая. Их стоимость составит 550 рублей, владельцы абонементов смогут приобрести шарфы за 440 рублей.
ПФК "Крылья Советов"
В этот день на на "Металлурге" пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных 75-летию самарского клуба. К этому событию будут выпущены специальные шарфы, которые поступят в продажу 12 мая. Их стоимость составит 550 рублей, владельцы абонементов смогут приобрести шарфы за 440 рублей.
ПФК "Крылья Советов"
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