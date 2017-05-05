"Крылья Советов" выпустят специальные шарфы к празднованию 75-летия клуба

В субботу, 13 мая в рамках 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" примут "Зенит".В этот день на на "Металлурге" пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных 75-летию самарского клуба. К этому событию будут выпущены специальные шарфы, которые поступят в продажу 12 мая. Их стоимость составит 550 рублей, владельцы абонементов смогут приобрести шарфы за 440 рублей.