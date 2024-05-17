– Для меня Морено — один из сильных тренеров, с которым я работал. С ним интересно работать, у него очень хороший контакт с игроками. Он силен тактически.
Отметим, что Роберт Морено стал главным тренером “Сочи” в декабре 2023 года. Под его руководством южане успели провести в общей сложности 11 матчей. В двух из них сочинцы победили, при это у них три поражения и шесть ничейных результатов.
Напомним, коллектив Морено после 28 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 23 очка и идет последним в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Рудаков: для меня Морено — один из сильных тренеров, с которым я работал
Голкипер “Сочи” Максим Рудаков высказался о работе с главным тренером команды Робертом Морено.
Фото: ФК "Сочи"