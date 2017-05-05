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Геннадий Орлов: "Урал" – нервная команда"
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что футболисты "Урала" не сдержанны на поле, что приводит к удалениям.
"Вот эта история в кубковом финале между "Локомотивом" и "Уралом"… "Урал" – нервная команда. Она нервная была, кстати, и в матче с "Зенитом". Зачем Павлюченко полез там на судью с кулаками? Остался бы «Урал» вдесятером, они, может, еще лучше бы сыграли, чем с Павлюченко. А он подвел команду. Сейчас закончился матч, и он еще после там в раздевалке… Это нервы, конечно. Наверняка футболисты хотели победить. Плюс, конечно, у них были большие премиальные. Хотелось войти в Европу. Мотивация была большая со всех сторон. И моральная, и поддержка болельщиков. Представляете, если б "Урал" выиграл впервые в истории… Там же много болельщиков футбольных", - приводит слова Орлова "Эхо Москвы".
"Вот эта история в кубковом финале между "Локомотивом" и "Уралом"… "Урал" – нервная команда. Она нервная была, кстати, и в матче с "Зенитом". Зачем Павлюченко полез там на судью с кулаками? Остался бы «Урал» вдесятером, они, может, еще лучше бы сыграли, чем с Павлюченко. А он подвел команду. Сейчас закончился матч, и он еще после там в раздевалке… Это нервы, конечно. Наверняка футболисты хотели победить. Плюс, конечно, у них были большие премиальные. Хотелось войти в Европу. Мотивация была большая со всех сторон. И моральная, и поддержка болельщиков. Представляете, если б "Урал" выиграл впервые в истории… Там же много болельщиков футбольных", - приводит слова Орлова "Эхо Москвы".
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