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Геннадий Орлов: "Урал" – нервная команда"

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что футболисты "Урала" не сдержанны на поле, что приводит к удалениям.

"Вот эта история в кубковом финале между "Локомотивом" и "Уралом"… "Урал" – нервная команда. Она нервная была, кстати, и в матче с "Зенитом". Зачем Павлюченко полез там на судью с кулаками? Остался бы «Урал» вдесятером, они, может, еще лучше бы сыграли, чем с Павлюченко. А он подвел команду. Сейчас закончился матч, и он еще после там в раздевалке… Это нервы, конечно. Наверняка футболисты хотели победить. Плюс, конечно, у них были большие премиальные. Хотелось войти в Европу. Мотивация была большая со всех сторон. И моральная, и поддержка болельщиков. Представляете, если б "Урал" выиграл впервые в истории… Там же много болельщиков футбольных", - приводит слова Орлова "Эхо Москвы".
Теги: Орлов Урал
Сегодня, 22:45
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№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:54) #
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Болеет за:
«Ростов»
Новостники, вы его для срача выкладываете?
Регистрация: 26.08.2010
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