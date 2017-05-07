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Перед матчем "Рубин" - "Уфа" будут выдавать паспорта болельщика

Сегодня на стадионе "Казань Арена" будет работать временный центр выдачи паспортов болельщика на Кубок конфедераций-2017, сообщает официальный сайт "Рубина".

Болельщики смогут оформить его с 11.00 до 20.00, а также приобрести билеты на игру 29-го тура чемпионата России против ЦСКА, которая состоится 17 мая.
Теги: Рубин Уфа
Сегодня, 11:45
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