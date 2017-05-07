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Роман Зобнин: ещё вчера вылетал с "Динамо" в ФНЛ, сегодня - чемпион. Чуть не задушил жену от радости

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью «Матч ТВ» рассказал о том, что чуть не задушил жену в объятьях от радости после завоевания чемпионства.

– Непередаваемые ощущения. Я понимаю, что мы вписали себя в историю. Смотрел матч «Зенита» дома с семьей. С финальным свистком первым делом обнял жену. Чуть не задушил её от радости. Для меня, как для российского футболиста, это чемпионство – самое ценное, что может быть. Все о чем я мечтал в детстве, сбылось в этом году. За последние 2 года моя жизнь вообще сильно изменилась. Еще вчера я вылетал с «Динамо» из РФПЛ, а сегодня уже становлюсь чемпионом в составе «Спартака». Каждую игру я выхожу и полностью отдаю все силы на поле. Вижу, как трибуны реагируют на нашу игру. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за поддержку, без них бы мы не смогли добиться этого результата, – сказал Зобнин.
Теги: Зобнин Спартак Динамо
Сегодня, 22:34
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№19 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рома, ты один из тех игроков, которого уважают болельщики всех команд, это не каждому удается, дерзай и дальше, доставляй нам радость своей игрой.
Регистрация: 20.03.2014
№18 Написал: XERX - (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин намбер ван!!! smirk

пс: какие же краснодарцы лохи!!!
Регистрация: 23.05.2009
№17 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Я ж говорил что это будет наш "Зырянов". А даже лучше получилось.

Не Зырянов, а типа Черенкова, упоминание бомжей в нашей команде , этих помойщиков......
Регистрация: 10.01.2014
№16 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:48) #
  • +4
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Болеет за:
«Динамо» М
Черчесов в своё время поверил в него,и правильно сделал. Работай дальше,и вырастешь в отличного игрока клуба и сборной!
Регистрация: 9.09.2013
№15 Написал: avnik море (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Работяга!!!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:46) #
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online

Жемчужина Спартака!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
МОЛОДЕЦ РОМА! думаю не жалеешь, что перешел в СПАРТАК!
Регистрация: 23.03.2009
№12 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рома, Чемпионы!!! Это и Твоя заслуга!! Красавец!)


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№11 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:44) #
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online

боец до мозга костей, двужильный, на данный момент это хребет Спартака


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:43) #
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online

Я ж говорил что это будет наш "Зырянов". А даже лучше получилось.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:43) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рома!!! Ты молодчик!!! Спасибо тебе за твою игру!!!! Поздравляю!!!! С ГРАНДИОЗНОЙ ПОБЕДОЙ!!!!! И главное не останавливаться!!! У тебя отличное профессиональное будущее!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№8 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:43) #
  • +5
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РОМА ЛУЧШИЙ В НЫНЕШНЕМ СПАРТАКЕ! НИ КАПЛИ В НЕМ НЕ СОМНЕВАЛСЯ!
Регистрация: 29.03.2013
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:42) #
  • +6
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ромка - лучший игрок в Спартаке... Такой объём работы в команде, не делает - никто . Кто - то забивает, кто - то отдаёт пасы , а этот таскает рояль , без которой нет ансамбля...
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
РОМА КРАСАВЕЦ!!!!!!! РОМА ПОЗДРАВЛЯЕМ,ТЫ ЗАСЛУЖИЛ,ТЫ РАБОТЯГА!!!!!!!! ПРОДОЛЖАЙ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ И ТОГДА ЭТО БУДЕТ ТОЛЬКО НАЧАЛО!!!!!!
Регистрация: 30.07.2014
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 22:38) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Один из лучших трансферов Спартака. Зобнин однозначно уедет в Европу.

сплюнь и постучи три раза о Дзюбу
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:38) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
РОМА КРАСАВЕЦ,ТРУДЯГА,ЧЕМПИОН


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 22:38) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рома,ты большая удача селекционного отдела,настоящий мотор команды,красавец!
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: sib631 Москва (Сегодня, 22:37) #
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Ты молодец. Ты заработал это золото!


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Спартак Москва
Регистрация: 6.08.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Один из лучших трансферов Спартака. Зобнин однозначно уедет в Европу.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
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