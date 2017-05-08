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Олег Шатов: напишите, что поле не очень

Полузащитник "Зенит" Олег Шатов пожаловался на поле "Крестовского" после поражения от "Терека" (0:1).

"Напишите, что поле не очень", - приводит комментарий Шатова "Спорт-Экспресс".

После поражения от "Терека" "Зенит" лишился шансов на чемпионство.
Теги: Шатов Зенит Терек
Сегодня, 00:49
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№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 01:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
власти я привык верить....))))


Не самая полезная привычка))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 01:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странно, когда Мбенг забивал нормально так пропахал. пару клубней картофеля сажать можно. Нормальное поле, а вы что на нем в футбол играли ? anguished
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:09) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Охуенное поле. Каждый подкат снимал по шесть соток дёрна. joy


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:07) #
  • +2
  •  (2)

нормально, картошку можно сажать
Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 01:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Олег, не поверишь - уже столько раз написали!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 01:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не может быть, вице губернатор , г-н Албин говорит, что поле охуен#ое....., а власти я привык верить....))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 01:00) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прям так и напишите.. зенит ОУКБ! stuck_out_tongue_winking_eye


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 00:57) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Первоклассный газон, сочиняет уже.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 00:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
да ну нах. на самом дорогом стадионе мира, не может быть плохим поле. плохому танцору, цыганские тренеры мешают... smile
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Олежка, давай к нам, в ЛЧ играть! smile
Регистрация: 16.07.2011
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