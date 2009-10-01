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СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (58)
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От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (9)
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (9)
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит"
Вчерашнее поражение "Зенита" от "Терека" (0:1), обеспечившее чемпионский титул "Спартаку", поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых, сообщает "Спорт-Экспресс".
71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.
Сообщается, что его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.
71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.
Сообщается, что его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.
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