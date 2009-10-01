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СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит"

Вчерашнее поражение "Зенита" от "Терека" (0:1), обеспечившее чемпионский титул "Спартаку", поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых, сообщает "Спорт-Экспресс".

71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

Сообщается, что его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 21:05
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№58 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжеболелы, вы должны отстоять цыгана! Он - ваше всё!
Регистрация: 14.03.2009
№57 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 22:31) #
  • +2
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online

Цитата: Volodia379
Почему с Шахтером много лет получалось а с Зенитом нет!? Может дело не в его проффесионализме а в чем то другом!?

Потому что Луческу это не 100% успеха Шахтера. Там сильные управленцы которые методично делали свое дело. А в Зените Луческу дали солянку и за год он должен был из 4 букв написать слово "вечность"
Регистрация: 27.09.2015
№56 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:31) #
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online

Цитата: _бояра_
Единственное сравнение уровня клубов возможно по еврокубкам. А там кто выше известно.
Так что глобус украины здесь не канает, смешливый.


Отож, как раз в еврокубках из года в год уровень Спартака наблюдаю


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№55 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:30) #
  • -1
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online

Цитата: Frost_033
Интересный" персонаж.
Несет всякую ахинею, мысли ноль, сам себе отвечает...
Или блондинка, или на таблетки, болезный, налегает...?

Да нет тут какой то фильтр включился, он соединяет цитаты в одну. Ну а ваши домыслы кота не волнуют. У кого чего болит. И\Могу не вписываться в общую благовонную эйфорию. Как говаривал один персонаж-" Ваши ожидания- ваши же проблемы".


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№54 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Халк,
можно поинтересоваться- что за гнида сидит на лавке в твоём аве? ну только ради спортивного интереса...
Регистрация: 20.10.2012
№53 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
йииииеееехххх((


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№52 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть пи.... ет пока ветер без камней. Ни чего хорошего в команду не принёс. Хотя с Шахтером отработал не плохо.
Регистрация: 17.05.2015
№51 Написал: _бояра_ (Сегодня, 22:21) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Shekel
Бггг. До майдана в 404-й чемп был сильнее нынешнего российского. Этот Спартак в 5-ку не попадал бы


Единственное сравнение уровня клубов возможно по еврокубкам. А там кто выше известно.
Так что глобус украины здесь не канает, смешливый.
Регистрация: 10.02.2017
№50 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
Для болельщиков Зенита это почти такое же cчастье, как чемпионство для болельщиков Спартака

laughing


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№49 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
НЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТ!!!!!!!!
А как же кокорюшка будет в состав попадать?
Да и деревяшка тоже....
Регистрация: 13.03.2012
№48 Написал: Trucha (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть ещё прихватит в свой цыганский табор Дзюбу,Кокорина и Юсупова unamused



Регистрация: 4.08.2016
№47 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
а вдруг у него получиться в ПФЛ выйти?))))

В ФНЛ, дeбил
Регистрация: 12.08.2012
№46 Написал: Бриг (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Говорил уже не раз...не приживаются в России румыны, ну не приживаются, ничего личного..Ну максимум год-два..еще успехи..а там все под откос идет..Тяжелый климат...Итальянцы не сразу прижились..Н.Скала на рассаду пошел..далее более успешно..в Зените, Спартаке...А вот румыны, даже на рассаду не годятся..
Регистрация: 21.11.2016
№45 Написал: grisha (Сегодня, 22:08) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Shekel
+мильон

Митрич, милльён отсосов ты не потянешь
Регистрация: 19.04.2017
№44 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:08) #
  • -9
  •  (11)
online

Цитата: GS
Потому что во внутреннем чемпе Руины было 3 (три) серьезных матча с ДК в год. А в остальных можно было играть в пол-ноги и готовиться к еврокубкам.




Бггг. До майдана в 404-й чемп был сильнее нынешнего российского. Этот Спартак в 5-ку не попадал бы


--------------------
Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№43 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Самая приятная новость от Зенита в 2017 году! blush


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№42 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: капля никотина
тут все проще простого. Взгляните например на футболистов которые тогда играли за Шахтер - они сейчас играют на основу Челси, Манчестера, Баварии - самые что ни на есть основные игроки. Но, cyка - поголовно негры. А Зине Цыгану позволили только по цвету покупать - вот он и накупил, блеать, бледных промокашек. Вот, блеать, и наслаждайтесь, питерские дураки.

И очень хорошо что его выгоняют, так и не разгадав секрет. Ведь тренер то на самом деле очень приличный - ну просто очень. Что я уверен, докажет место следующей его работы.

А питерские пусть мостырят очередную пирамиду - сложится и она. Жаль только что за огромное общее бабло.

+мильон


--------------------
Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№41 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Для болельщиков Зенита это почти такое же cчастье, как чемпионство для болельщиков Спартака


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№40 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: yuri
Цитата: vlees......
получаем 82 года великий зенит был в анусе:)Великий клуб че тут скажешь:)

Из не московских клубов, мальчик, только Зенит смог этой московской своре пару раз воткнуть в одно место. Всего 2 раза но навсегда.
Да-да две "говоночашки", говоря доступным вам языком.


"Интересный" персонаж.
Несет всякую ахинею, мысли ноль, сам себе отвечает...
Или блондинка, или на таблетки, болезный, налегает...?
Регистрация: 14.06.2015
№39 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: Volodia379
Почему с Шахтером много лет получалось а с Зенитом нет!? Может дело не в его проффесионализме а в чем то другом!?

тут все проще простого. Взгляните например на футболистов которые тогда играли за Шахтер - они сейчас играют на основу Челси, Манчестера, Баварии - самые что ни на есть основные игроки. Но, cyка - поголовно негры. А в Зине Цыгану позволили только по цвету покупать - вот он и накупил, блеать, бледных промокашек. Вот, блеать, и наслаждайтесь, питерские дураки.

И очень хорошо что его выгоняют, так и не разгадав секрет. Ведь тренер то на самом деле очень приличный - ну просто очень. Что я уверен, докажет место следующей его работы.

А питерские пусть мостырят очередную пирамиду - сложится и она. Жаль только что за огромное общее бабло.
Регистрация: 3.03.2007
№38 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:02) #
  • -5
  •  (7)

yuri,
Всех столичных, без шансов, унижал только "Ростов" (ЦСКА - 2-0 и Спартаку 3-0), так-что не нужно преувеличивать заслуги "Зенита", который втыкал - то москвичам при совсем не адекватном судействе, не говоря уже о мерзком арбитраже на Петровском в матче с тем же "Ростовом"... Так-что ВСЕ вы "красавцы" на большую халяву на пьедестал всбираться.
Регистрация: 25.02.2017
№37 Написал: fd65 (Сегодня, 21:59) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю, погорячился Алеша Миллер.... Дайте румыну еще поработать, еще не все вершины покорены, а вдруг у него получиться в ПФЛ выйти?))))
Регистрация: 3.12.2016
№36 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Не только. Просто наш чемпионат посильнее, да и конкуренция повыше, чем у хохлов, где кроме Шахтера и ДК за чемпионство никто не борется


Ну, Шахтёр и в ЕК играл неплохо.


--------------------
ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№35 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 21:53) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
Паулу Соуза

я думаю вашего можно забрать и пол команды))))
Регистрация: 13.02.2008
№34 Написал: grisha (Сегодня, 21:53) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: Volodia379
Почему с Шахтером много лет получалось а с Зенитом нет!? Может дело не в его проффесионализме а в чем то другом!?

Первый умный коммент
А это другое называется советское говно - и ничего больше
Хоть обрыдаётесь - но и позор будет советский, не мечтайте о другом
Регистрация: 19.04.2017
№33 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Volodia379
Почему с Шахтером много лет получалось а с Зенитом нет!?

Потому что во внутреннем чемпе Руины было 3 (три) серьезных матча с ДК в год. А в остальных можно было играть в пол-ноги и готовиться к еврокубкам.
Регистрация: 22.09.2009
№32 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: AlexCM
Цитата: Volodia379
Почему с Шахтером много лет получалось а с Зенитом нет!? Может дело не в его проффесионализме а в чем то другом!?


Там на бразилах всё держалось, а не на Коко-Дзюбах.

Не только. Просто наш чемпионат посильнее, да и конкуренция повыше, чем у хохлов, где кроме Шахтера и ДК за чемпионство никто не борется
Регистрация: 18.03.2017
№31 Написал: скальп (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (8)
online

встречайте Слуцбургера,будете с Тосно в автобус играть smile
Регистрация: 24.12.2016
№30 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:51) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
когда он в Шахтере был, тоже так же ныл и размазывал сопли? Еще плаксивее Боаша оказался.
Регистрация: 18.03.2017
№29 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Почему с Шахтером много лет получалось а с Зенитом нет!? Может дело не в его проффесионализме а в чем то другом!?


Там на бразилах всё держалось, а не на Коко-Дзюбах.


--------------------
ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
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